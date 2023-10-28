أحمد سعد: فلسطين بتنهار.. يا ريتني وسطيهم

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو عن القصف الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة برا وجوا وبحرا خلال الساعات الماضية.

أحمد سعد يدافع عن أطفال فلسطين

وجاء الفيديو مصحوبا بأغنيته «حياتي خلصت»، ونشرها عبر صفحته بموقع إنستجرام وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا «فلسطين بتنهار يا ريتني وسطيهم».

كان الفنان قد طرح مؤخرا أغنية غصن الزيتون والتى سرد فيها معاناة الأطفال فى فلسطين والذي تم حجبه بعد نشره بساعات قليلة.

وكتب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام: «معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده على صوره فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا».

أحمد سعد يطرح أغنية «غصن الزيتون»

وبالعودة إلى قناة أحمد سعد الرسمية في يوتيوب، نجد أن الموقع حجب مشاهد الكليب بالفعل، ويمكن فقط الاستماع إليها كما أوضح أحمد سعد.

ويتعاون أحمد سعد في الأغنية مع الشاعر حسام طنطاوي، والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو.