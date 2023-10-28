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خبير علاقات دولية: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:13 م | السبت 28 أكتوبر 2023
غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الثالث

غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الثالث

قال خبير العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، إن ما تقوم به إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني قطاع غزة، ما هو إلا إبادة جماعية، وذلك بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

انتهاكات الكيان الصهيوني

وأشار خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إلى أن الغرب يقف عاجزاً أمام جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن إسرائيل تتلقى دعماً من قبل بعض الدول الغربية، من خلال تصدير صور مزيفة لشعبها.

وأضاف «سيد» أن المجتمع الدولي، بدأ يتحرك ضميره، وتراجع الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته، مما قد يؤدي إلى انقلاب الطاولة عليهم في الأيام القادمة، على حد تعبيره.

التصعيد ضد فلسطين

ونوّه بأن إسرائيل تستمر في التصعيد ضد الفلسطينيين، بسبب حماية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ مخططها القديم لتصفية القضية الفلسطينية.

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