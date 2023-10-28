طرق تقديم الشكاوى لـ«تموين الدقهلية».. خط ساخن ورابط إلكتروني

حددت مديرية التموين بالدقهلية طرق من أجل استقبال شكاوى المواطنين من أجل التأكد من وصول رغيف العيش المدعم من الدولة بالخدمة المؤكد عليها من قبل الوزارة، لحماية وسلامة صحة المواطنين.

خط ساخن ورابط لتقديم شكاوى المواطنين لتموين الدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان، إلى أنه يجرى تقديم الشكاوى واستقبالها من خلال المواطنين من خلال:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من هنا

- الخط الساخن ( 16528)

- تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد.

- إرسال رسالة عبر صفحتنا

- التوجه إلي المديرية والادارات وتقديم شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة «8» صباحاً وحتى الساعة «2» ظهراً.

وأشار إلى أن إتاحة خط الشكاوي للمواطنين هو دليل على أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدوله للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية أن الدولة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وأن المديرية ووفرت خدمة تلقي الشكاوي بهدف ضمان وصول الدعم للمواطنين والتخلص من أي مخالفات تتواجد في المخابز والمنافذ التموينية.