«تموين الدقهلية» توجه نصائح لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة

أعلنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية، برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن نشرة لتوعية المواطنين بمخاطر الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين وبحقوقهم عند شراء المنتجات والسلع المختلفة.

الإعلانات المضللة تنتشر على الأنترنت

بحسب الصفحة الرسمية لمديرية التموين بالدقهلية، أكدت أن الإعلانات بشكل عام تهدف إلى جذب انتباه المستهلك ودفعه إلى شراء السلعة أو المنتج من خلال الوسائل المتعددة مثل الأنترنت أو القنوات الفضائية والإعلان المضلل هو إعلان عن السلعة لكن يتضمن معلومات غير صحيحة عن تلك السلعة مثل «الجودة والسعر والصلاحية وفاعلية وفوائد المنتج وشكل وخصائص المنتج والضمان وإمكانية الاستبدال والاسترجاع»، مضيفة أن الإعلانات المضللة تنتشر على الأنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «إعلانات منتجات التخسيس وإنبات الشعر ومواد التجميل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية دون ضمان أو دون فاتورة أو غير مغلفة بحالتها الأصلية».

للحماية.. نصائح لتجنب الإعلانات المضللة

كما وجهة مديرية التموين بالدقهلية، نصائح للمواطنين عن كيفية الحماية من الإعلانات المضللة بالبعد عن شراء أي منتج من الصفحات المجهولة، التي لا تمثل المتاجر أو الشركات المعروفة خاصة المنتجات الطبية والتجميلية ومنتجات التخسيس لأنها تمثل النسبة الأكبر من المنتجات المغشوشة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين في حال الشراء لابد من التحدث مع خدمة عملاء الجهة التي تبيع المنتج لمعرفة طرق الإرجاع والضمان.