«تموين الدقهلية»: افتتاح معرض دائم لبيع السلع بأسعار مخفضة غدا

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه سيتم افتتاح معارض في نطاق محافظة الدقهلية لبيع السلع بخصومات مخفضة من 15% وحتى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم من غلاء الأسعار والقضاء على جشع التجار.

افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة غدا

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتم غدا الأحد المعرض التابع للمديرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة المنصورة أمام حي شرق وسيجري بيع كافة المستلزمات والسلع الغذائية الأساسية بجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأسعار مخفضة.

معارض دائمة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنصورة

وتابع «دايرة» أنه من المقرر افتتاح معرضين داخل مدينة المنصورة المعرض الأول أمام منطقة حي شرق الذي سيتم افتتاحه غدا والمعرض الآخر الذي يتم إنشاؤه حاليا سيكون في منطقة غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف بجانب صن مول، وهذه المعارض ستكون دائمة للمواطن بناء على قرارات الرئيس السيسي بأسعار مخفضة، وأسعار زجاجة الزيت على سبيل المثال تتراوح فيه من 31 وحتى 45 جنيها، وسعر الأرز من 19 جنيها وحتى 24 جنيها والسكر 27 جنيها.