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«تموين الدقهلية»: تحرير 7 محاضر متنوعة خلال حملة مكبرة على المنشآت الغذائية

كتب:

ريهام مصطفى
11:40 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
حملة تموينية بالدقهلية

حملة تموينية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمجازر والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالمطرية بالدقهلية

وقال المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة المطرية، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد من المنشآت غذائية في مدينة المطرية ونطاقها، شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير عدد 7 محاضر متنوعة شاملة أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحاضر نقص اشتراطات صحية، عدم وجود شهادة صحية وبيئة، عدم إعلان عن الأسعار أمام المواطنين، إعدام 57 كيلو مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة على الأسواق، وتكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة، والمجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتلبية لاحتياجاتهم والرد على شكواهم واستفساراتهم، مؤكدا تدشين عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

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