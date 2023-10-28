أبرز أنشطة حزب «الشعب الجمهوري» اليوم.. ملتقى توظيفي ودورة كرة قدم

في إطار إبراز أهم الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التي يقوم بها أعضاء الهيئة البرلمانية، وأمانات المحافظات بـ«حزب الشعب الجمهوري».

حزب الشعب الجمهوري

شاركت النائبة منيرة الأشقر في جولة تفقدية لتطوير وتجديد قاعات الأفراح بنادي العمال بالقليوبية، بالإضافة إلى ذلك توجهت النائبة؛ لمقابلة المهندس مجدي نجاح، رئيس مجلس مدينه الخانكة، بخصوص الطلب المقدم بتجديد الرصف بانترلوك مساحة 150 مترا نظرًا لتهالك الرصف القديم، أمام كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالخانكة.

وفي سياق متصل، نظمت أمانة محافظة الوادي الجديد منفذًا لبيع اللحوم الطازجة بمدينة الخارجة.

ملتقى توظيفي بأمانة الوراق

وفي محافظة الجيزة نظم النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، ملتقى توظيفي بأمانة الوراق لمساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل مختلفة.

ومن جانب آخر، قامت أمانة محافظة كفر الشيخ ممثلة في قرية سيدي سالم، باختتام دورة كرة القدم بمونديال السيد منصور، تحت رعاية النائب علي أحمد علي.