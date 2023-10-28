أحمد موسى: يجب أن نتوقف بالسيارات خلال الشبورة والضباب لأن حياتنا أهم

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي راح ضحيته العشرات بين متوفين ومصابين.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، التعازي لأهالي المتوفين في مصابهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

وقال إن بعض السيارات وقفت بسبب عدم الرؤية على جانب الطريق، فاصطدمت بها سيارات أخرى لم يتسن لها رؤية الواقفين، وعندما لمح سائقون حادث السيارات من بعيد اضطر للتوقف فجأة، فانقلبت سيارته.

ونصح «موسى»، المواطنين الذين يقودون سياراتهم بالتوقف خلال الشبورة وانعدام الرؤية بسبب الضباب، قائلا: الموضوع محبكش وحياتنا أهم لأن حادث اليوم كان بسبب الشبورة والضباب.

وأردف أن الرعونة والإهمال والسرعة هم سبب المصيبة التي أدت لاصطدام أكثر من 100 سيارة، قائلا: «بلاش يا ميكروباص عشان دور زيادة تعمل مصيبة وكارثة، وناس بتضيع بسبب إهمال رهيب وياريت تبطلوا جري».

واختتم: المشهد يبكي ويزعل أي حد، لأن عدد الضحايا رهيب، والجثث تفحمت ولم يستطع أحد التعرف عليها، وهناك آخرين لم يتمكنوا من الخروج من سيارتهم قبل اشتعال السيارات بفعل أسطوانات الغاز.