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«رجال الأعمال المصريين»: الصناعة خط الدفاع الثاني للدولة

كتب:

مريم جاد
06:12 م | السبت 28 أكتوبر 2023
أحمد الزيات

أحمد الزيات

قال أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة خط الدفاع الثاني للدولة، وتمثل 17% من الناتج المحلي، وحققت 32 مليار دولار صادرات غير رئيسية لذلك تعتبر أكبر مصدر للدولار في الاقتصاد المصري.

الصناعة تستحوذ على 25% من العمالة

وأضاف «الزيات» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن الصناعة تستحوذ على 25% من العمالة المصرية، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بزيادة الصادرات المصرية من 32 مليار إلى 100 مليار جنيه، وجرى ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتم بناء 17 منطقة صناعية بـ15 محافظة بأكثر من 5300 منشأة صناعية.

المؤتمر الحالي يركز على تنمية العامل

وتابع أن المؤتمر الحالي يركز على تنمية العامل والصانع المصري بسبب أن الصناعة المصرية تمثل التحدي الأكبر للأمن القومي، مشيرًا إلى أن معظم المصانع الكبرى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة ما يشكل مشكلة كبيرة على الميزانية، لذلك قام الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات.

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