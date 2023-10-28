ماذا كان يردد أهالي غزة لحظة الهجوم المكثف لقوات الاحتلال.. «أنزل جندك يا الله»

ليلة من أصعب الليالي عاشها أهالي غزة أمس، بعد هجوم الاحتلال الإسرئيلي المكثف، باستخدام الغارات القوية، إذ اشتعلت النيران في كل مكان، وانقطع الإنترنت وشبكات الاتصال في كافة الأنحاء، ما سبب حالة من الرعب لدى الجميع.

كلمات كان يرددها الشعب الفلسطيني

كلمات مؤثرة كان يرددها الشعب الفلسطيني لحظة الهجوم المكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي على غزة، إذ الجميع كانوا متجمعين بجانب بعضهم البعض يرددون: «يالله يالله.. أنزل جندك يا الله.. يا الله يا الله أطفالنا.. حسبي الله ونعم الوكيل»، لحظات وثقها الكاتب الصحفي أحمد حجازي عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

مشاهد مروعة تعرض لها قطاع غزة في مختلف الأماكن، إذ تسبب الهجوم المكثف في قصف العديد من المباني، وانتشر الدمار في كافة الشوارع والميادين، في ظل توقف عربات الإسعاف عن الحركة بسبب الوقود.

قصف منزل عروسين

من ضمن المشاهد التي وثقها الصحفي أحمد حجازي بعد القصف العنيف التي تعرضت له غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، هو دمار منزل العروسين أريج ومعاذ، كان يوجد بداخله لافته مدون عليها:«قصة حبنا قراءة الفاتحة 2021 وأيضا كتب الكتاب في نفس العام وحفل الزفاف كان في عام 2022».

الهجوم المكثف على غزة

كان صوت الغارات الجوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يدوي في سماء غزة، ما جعل الرعب يسيطر على جميع الأهالي، تلك اللحظات التي وثقها مقطع فيديو تم نشره على تليفزيون فلسطين وتعاطف معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا الجميع بالصمود لأهالي غزة.