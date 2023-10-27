مشاهد مأساوية من عملية الاجتياح البري لقطاع غزة.. النيران في كل مكان

مشاهد عنيفة لم تكن مسبوقة من قبل تعرض لها قطاع غزة منذ قليل نتيجة الهجوم المكثف من قبل طائرات الاحتلال الإسرئيلي مستخدما غارات قوية تسبب في النيران في كل مكان.

دمار شامل سببه الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة

دمار شامل سببه الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة خاصة خلال الدقائق الماضية، بعد الهجوم المكثف التي قامت بعد قوات الاحتلال معلنة بدء عملية الاجتياح البري على قطاع غزة وتعد هي الأعنف في العدوان.

كانت صوت الغارات الجوية العالية يدبدب في سماء غزة، جعل الرعب والخوف يسيطر على جميع الأهالي، لحظات وثقها مقطع فيديو تم نشره على تليفزيون فلسطين وتعاطف معه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ الجميع طلب بالدعاء لأهالي غزة.

انقطاع الإنترنت والإتصال في كافة الأنحاء

تسبب بدء قوات الاحتلال الإسرئيلي الاجتياح البري على قطاع غزة في انقطاع الإنترنت والإتصال في كافة الأنحاء، كما متحدث قوات الاحتلال الإسرائيلي قال إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرئيلي بدء الاجتياح البري على غزة إلى اللون الأسود تضامنا مع قطاع غزة وحالة الرعب التي يعيشها الأهالي في تلك الأوضاع.