«الخارجية»: مئات الشاحنات أمام معبر رفح تعاني معوقات قبل دخولها لغزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إننا لاحظا خلال الأيام الأخيرة اتجاها لبعض وسائل الإعلام الغربية التي تحاول بشكل أو آخر إلقاء المسؤولية على مصر في بطء دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي كان لا بد من توضيح الأمور بشكل متكامل ووضع النقاط كلها على الحروف.

الاحتلال يعيق دخول المساعدات لغزة

وأضاف «أبوزيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الطرف المعيق الرئيسي في دخول هذه المساعدات هو الاحتلال الذي أصر على إعادة تفتيش الحافلات جميعها التي تنقل المساعدات الإنسانية من خلال معبر نتسانا مع إسرائيل والذي يبعد 50 كيلومترا عن معبر رفح، وبالتالي كان لزاما على الشاحنات أن تقطع 100 كيلومتر (ذهابا وإيابا) لإعادة تفريغ وتفتيش الشحنات ثم تعود لقطاع غزة.

أسباب بطء إجراءات إدخال المساعدات

وأشار إلى أن البطء الشديد في الإجراءات والمعوقات اللوجستية الشديدة لأسباب واهية فبعضها أسباب سياسية وأخرى أمنية، وأصبح من حق الاحتلال أن ينتقي للموافقة على بعض الشحنات ولا يوافق على الآخر، علما بأنه توجد مئات الشحنات أمام معبر رفح وأصبحت رهينة أمام موافقة سياسية من الاحتلال.

وأكد أن مصر أكدت في جميع اتصالاتها مع الدول ومؤسسات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بأنها على أهبة الاستعداد لإيصال وإدخال المساعدات داخل فلسطين ولكن عليهم ممارسة الضغوط اللازمة والمطلوبة على الجانب الذي يعيق هذه المساعدات.