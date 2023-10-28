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إعلام إسرائيلي: زيادة المساعدات إلى غزة بشكل كبير بسبب ضغوط أمريكية ومصرية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:19 م | السبت 28 أكتوبر 2023
غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الثالث

غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الثالث

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها قبل قليل، إن المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة ستزيد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، بسبب الضغوط الأمريكية والمصرية.

قصف مستمر على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي موجات القصف العنيف على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، وسط أنباء عن محاولات لغزو القطاع الفلسطيني برياً من عدة مواقع، تحت غطاء من القصف الجوي المتواصل.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس، التابع للهلال الأحمر، الذي يضم أكثر من 12 ألف نازح، أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم محمد أيمن سالم