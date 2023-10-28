وزير التجارة: المعرض الدولي الثاني للتصنيع منصة متميزة لتبادل الخبرات

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، عددا من الأجنحة المشاركة بالملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الوزير مع نظيره التركي عددا من المنتجات المعروضة داخل المعرض، وشارك في الجولة التفقدية المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور ممثلي مختلف الشركات.

سمير: الجناح التركي بالمعرض الأبرز

وقال الوزير إن الجناح التركي يعد من أبرز الأجنحة المشاركة بالمعرض لما تتمتع به المنتجات التركية من جودة عالية وقبول لدى المستهلك المصري، لافتا إلى أن مشاركة تركيا بالمعرض من خلال 170 رجل أعمال تمثل إضافة مهمة ساهمت في النجاح الكبير الذي حققه المعرض العام الجاري.

وأكد سمير أن الملتقى والمعرض يمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات ودعم المبادرات واستعراض سبل النهوض بالصناعة المصرية وتوطين التصنيع المحلي، كما يمثل خطوة مهمة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الصناعة.