أسعار الذهب في محلات الصاغة مع نهاية التعاملات المسائية اليوم السبت

شهد سعر الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة ثباتاً سعرياً، في ختام التعاملات مساء اليوم السبت، بعدما سجل تراجعاً بمقدار حوالي 120 جنيهأً على مراحل متعددة، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب، قبل قليل، عن أسعار المعدن الأصفر بالمحلات التابعة للصاغة خلال نهاية التعاملات المسائية لسوق الذهب اليوم السبت.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، حيث جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، نحو 2575 جنيه للشراء، و2555 جنيه للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2943 جنيه للشراء، و2920 جنيه للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات للشراء، و2190 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيه للشراء، و1703 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة 2006 دولارات.