أسعار الذهب في محلات الصاغة بداية التعاملات المسائية اليوم السبت

أعلنت الشعبة العامة للذهب، قبل قليل، أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، بعد سجلت تحركات محدودة بنهاية التعاملات المسائية أمس الجمعة، بقيمة بلغت 15 جنيهاً للجرام عيار 21، الأكثر تداولاً.

وتنشر «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، نحو 2575 جنيهاً للشراء، و2555 جنيهاً للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2943 جنيهاً للشراء، و2920 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات للشراء، و2190 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيهاً للشراء، و1703 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة 2006 دولارات.