أسعار الذهب اليوم السبت.. تراجع 120 جنيها في 48 ساعة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 120 جنيهًا خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد أن ضربت الأسواق موجة ارتفاع كبيرة لم تشهدها الأسواق منذ عدة أشهر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 28-10-2023 نحو 2570، مقارنة بما كان عليه قبل 48 ساعة، حيث وصل 2690 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، أسباب تراجع الذهب خلال اليومين الماضين، يرجع إلى أن مؤشر الصعود الذي حدث مع بدء الأحداث في الشرق الأوسط كان متزايدًا بشكل كبير، لأن سعر الجرام ارتفع من 2280 إلى 2690 جنيها بشكل متسارع، وأن مؤشر الهبوط إلى 2570 طبيعي.

ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام 21 نحو 2570 جنيهات للشراء، و2450 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2890 جنيهًا للشراء، و2860 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2161 جنيهًا للشراء، و2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1683 جنيها للشراء، و1669 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و680 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 2006 دولارا.