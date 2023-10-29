عمرو محمود ياسين يحتفي بتصدر حكاية «عيشها بفرحة» الأكثر مشاهدة في مصر

احتفى المؤلف عمرو محمود ياسين عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام، بتصدر حكاية «عيشها بفرحة» قائمة المسلسلات الأكثر مشاهده في مصر.

عمرو محمود ياسين يروج لحكاية عيشها بفرحة

روج عمرو محمود ياسين منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام لحكاية بفرحة قائلا: «على أون وwatch itعيشها بفرحة، من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح وسهر حمزة، إخراج ألبير مكرم، إنتاج الشركة المتحدة- آرت ميكرز أحمد عبد العاطي».

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية التالتة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود،وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.