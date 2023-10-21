عرض أولى حلقات قصة «عيشها بفرحة» للكاتب عمرو محمود ياسين غدًا

يستعد الكاتب عمرو محمود ياسين لعرض القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب» للمخرج ألبير مكرم، بعنوان «عيشها بفرحة»، والتي من المقرر عرضها بداية من غدا الأحد وعلى مدار أسبوعين على شبكة قنوات «ON»، وذلك بعد النجاح الذي حققته القصتين السابقتين «الفريدو» و«ما تيجي نشوف».

وتجمع القصة الثالثة بعنوان «عيشها بفرحة» للكاتب عمرو محمود ياسين، مجموعة كبيرة من النجوم في بطولتها من بينهم: هاني عادل، هبة مجدي، رانيا منصور، حسن أبو الروس، نور إيهاب، محمود ياسين، بالإضافة إلى حنان سليمان ومحمد مرزبان.

عمرو محمود ياسين يروج لقصة جديدة من «55 مشكلة حب»

وروج الكاتب عمرو محمود ياسين للقصة الجديدة من المسلسل عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «يستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع وهادف للمجتمع المصري والعربي، رغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن استمرار العمل والالتزام به واجب».

مسلسل «55 مشكلة حب» ليس عملنا روائيا لـ مصطفى محمود

وكشف عمرو محمود ياسين في وقت سابق، أن قصص مسلسل «55 مشكلة حب» من تأليفه وليست مأخوذة عن رواية للكاتب الدكتور مصطفى محمود، موضحا: «قصص المسلسل من تأليفي وكتابة ورشة كتابة وليست قصص أو روايات من تأليف مصطفى محمود، نحن نستلهم من القضايا المثارة في الكتاب قصصنا ونحولها إلى نص درامي، كتاب 55 مشكلة حب ليس كتاب قصص أو روايات بل رسائل كتبها أصحابها لأخذ رأيه فيها وهو قام بالرد عليهم»