الفنانة شهيرة توجه الشكر لنجلها عمرو محمود ياسين بسبب «ماتيجي نشوف»

حرصت الفنانة شهيرة على الإشادة بابنها السيناريست عمرو محمود ياسين بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا من خلال «ماتيجي نشوف» إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.

الفنانة شهيرة تشيد بابنها عمرو محمود ياسين

كتبت الفنانة شهيرة عبر صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك» قائلة: «في وسط ما نلاقيه من قلق وتوتر نجد دراما تخفف عنا ولو قليلا.. من أبني العبقري، آه والله عبقري، للمرة الثانية أشاهد الحلقة الأخيرة من «ما تيجي نشوف»، أيه ده، ربنا يحميك يا ابني.. يا رب، ويبعد عنك كل عين حاسد وكل شر حاقد».

شهيرة: شكرا محمود ياسين زوجي الحبيب

وتابعت الفنانة شهيرة قائلة: «ما هذا الرقي.. من مثلك يستطيع أن يغوص في أعماق النفس البشرية، وهكذا بحواراتك الإنسانية التي نجدها ملتصقه بنا في كل كلمة وكل حرف وكل تفصيله، وكل شيء محسوب بدقه ورشاقه فائقه، الله يحميك، الله يحميك، وشكرا أنك أمتعتنا وعلمتنا بوعيك وثقافتك الإنسانية التي تصل إلي الأعماق، شكرا حبيبي، وشكرا محمود ياسين زوجي الحبيب علي هذا النبت الطيب، شكرا عمرو محمود ياسين».

يذكر أن حكاية ما تيجي نشوف شارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم هنا شيحا وطارق صبري وملك قورة ونهى عابدين ونبيل عيسى وعدد أخر من الفنانين.