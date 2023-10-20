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عمرو محمود ياسين يروج للحكاية الثالثة من مسلسل «55 قصة حب» 

كتب:

ياسمين محمود
03:59 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 قصة حب

حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 قصة حب

روج المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام للحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، والتي تحمل عنوان «عيشها بفرحة».

ونشر عمرو محمود ياسين البوستر الدعائي للحكاية معلقا:يستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع وهادف للمجتمع المصري والعربي.. و رغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن استمرار العمل والالتزام به واجب».

وأضاف: «أسعد أن أعرض بوستر المسلسل القادم بعنوان «عيشها بفرحة» من تأليفي و ورشة الكتابة سارة مصباح - سهر حمزة».

حكاية عيشها بفرحة 

عيشها بفرحة بطولة هبة مجدي وهاني عادل، ويتم عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل، الساعة 8 مساء، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

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