أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق ومحال الصاغة

ثبات سعري شهده سعر جرام الذهب في تعاملات بداية اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق ومحال الصاغة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2575 جنيها، وفقا لما ذكره عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، والذي أكد أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب عالميا بسبب الأحداث السياسية والحروب الجارية حاليا.

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق ومحال الصاغة، خاصة عيار 21 اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 2575 جنيه للشراء، و2555 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2943 جنيه للشراء، و2920 جنيه للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات للشراء، و2190 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيه للشراء، و1703 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة 2006 دولارات.