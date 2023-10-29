كورنيش بكفر الزيات مقصد العائلات لقضاء الإجازات.. منظر حضاري وجمالي

أصبح كورنيش كفر الزيات بمحافظة الغربية الذي يقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، مقصدا للآلاف من العائلات والأسر لقضاء الإجازات، سواء الأسبوعية أو إجازات الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وذلك لما يتمتع به من منظر حضاري وجمالي إلى جانب جودة الخدمات التي تقدم المواطنين بعد أعمال التطوير التي شهدها مؤخرا.

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن كورنيش كفر الزيات، واحد من أهم المناطق التي تعد متنفسا حقيقيا للمواطنين ومن خلاله تستطيع العائلات والأسر من قضاء الإجازة وشم هواء نظيف وسط أجواء حضارية وخدمات مقدمة للمواطنين متميزة.

حرص الدولة على توفير الخدمات

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن مدينة كفر الزيات، تقع في الحدود الغربية مع محافظة البحيرة، وتطل على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، ما يجعلها مقصدا للآلاف من الأسر والعائلات لقضاء الإجازات، سواء الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات، وكورنيش كفر الزيات كان يعاني من الإهمال وقررت المحافظة مؤخرا تطوير الكورنيش، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضارى ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تتم على مرحلتين، الأولى تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تخطت مليون جنيه، وشملت توفير مقاعد واستراحات للمواطنين والأسر والعائلات، وزيادة الكهرباء، من خلال زرع خلايا الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ممشى به مقاعد على نظام مدرجات الملاعب، يستخدمها المواطنين في قضاء الوقت على الكورنيش.

سعادة المواطنين

وعبر عصام عمارة، عضو مجلس محلى سابق، من أبناء كفر الزيات، عن سعادته بأعمال التطوير التي تمت بالكورنيش والذى يمثل نقلة نوعية وحضارية لأهالي المدينة ما يشجعهم في الخروج والتنزه على الكورنيش، مؤكدا أنه أصبح يأتي بأسرته لقضاء الإجازات على كورنيش كفر الزيات بعد أعمال التطوير الأخيرة التي شهدها الكورنيش.