عاجل.. طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية أمام المستشفى الإندونيسي

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة حتى هذه اللحظة، حيث تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من الأحزمة النارية، مشيرا إلى وجود حزام ناري شنته طائرات الاحتلال أمام المستشفى الإندونيسي في منطقة الشمال بالإضافة إلى منطقة بيت حانون في شمال غزة الذي تعرض الآن إلى غارات عنيفة من قبل قوات الاحتلال.

وابل كثيف من القذائف الإسرائيلية على غزة

وأضاف جبر، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنقطة الشرقية لقطاع غزة وتحديدا في منطقة محافظة غزة ومحافظة الشمال تتعرض إلى وابل كثيف من القذائف الإسرائيلية المدفعية التي تتطلقها بشكل عشوائي تجاه منزال وممتلكات الشعب الفلسطيني.

وتابع: «ما زالت الزواق الحربية الإسرائيلية تكثف من قذائفها تجاه الشريط الساحلي من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا، ممرة منازل المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة»، مشيرا إلى أن الغارات البحرية الأخيرة تركزت في منطقتي السودانية وساحل بيت لاهيا بشكل عنيف وقوي جدا.

أحياء باتت ممسوحة تماما من الخريطة

وأوضح أن الحزام الناري عبارة عن عددا من الصواريخ الكثيرة للغاية التي تنهال على منطقة محددة في أقل من دقائق مما يسبب أضرارا ضحمة في المنازل والممتلكات، مشيرا إلى أن مساحات كبيرة وأحياء من قطاع غزة وطبيعة الشمال باتت ممسوحة بشكل كبير عن الخريطة الجغرافية للقطاع مثل أحياء: "الزيتون، الشجاعية، الرمال، مخيم الشاطئ، النصر، الكرامة، أبراج المخابرات وخلافهم".