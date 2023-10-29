كيف يحصل الصحفيون في غزة على الإنترنت؟.. يخاطرون بحياتهم لنقل الصورة

لا يخشون أصوات المدافع وقصف الطائرات أو حتى السقوط من فوق البنايات العالية، فقط يبذلون أقصى جهدهم لنقل الصورة كاملة لما يحدث من إبادة جماعية لقطاع غزة، فبعد انقطاع تواصلهم عن العالم، حاول الصحفيون في غزة الحصول على الإنترنت بشتى الطرق حتى تجلت إلى خواطرهم فكرة الوقوف فوق المنازل في محاولة بائسة للاتصال بالإنترنت.

كيف يحصل الصحفيون في غزة على إنترنت؟

على الرغم من الانقطاع التام للإنترنت في قطاع غزة، وأن جميع البنايات السكنية مستهدفة للقصف في أي لحظة، وقف بعض الصحفيين الفلسطينيين فوق بيتٍ عالٍ يحاولون التقاط شبكة إنترنت، بحسب ما نقل التلفزيون الفلسطيني عن المصور حسن صالح الذي وثق تلك اللحظات الصعبة في حياة الصحفيين: «شايفين كيف الصحفيين في غزة، على أسطح المنازل المرتفعة بيخاطروا على حياتهم، علشان يحصلوا على نت».

5 ساعات لتحميل فيديو واحد

ومن بين الصحفيين الشباب الذين يعانون في نشر تغطيتهم للحرب، فتاة في مقتبل العمر، تقف بين الشباب ترتدي سترة الصحافة التي لم يعد جيش الاحتلال يميزها وبرغم الحماية الدولية مستمر في قصفه، تقول لـ«صالح» عندما سألها عن الوقت الذي تستغرقه حتى يتصل هاتفها بالإنترنت وتحميل الفيديو: «واقفة أحمل الفيديو من خمس ساعات علشان فيديوه واحد ومفيش نت»، أما البقية ممن معها بين من استطاع الاتصال ومن لم يستطع.

أما عن كيف يحصلون على الإنترنت من فوق الأسطح، فهي عن طريقة اتصال هواتفهم بالأقمار الصناعية أو ما تبقى من أبراج الاتصالات التي تعمل بين الحين والآخر، بحسب موقع «ويكي هاو».