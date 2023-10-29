مستشفى ناصر بغزة يعلن احتياجه لأجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير

أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.

توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في القطاع

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه جرى توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في ظل صعوبة التواصل مع انقطاع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا، الأمر الذي يشكّل خطورة على تلك الطواقم التي تحاول القيام بواجبها لإسعاف المصابين.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى