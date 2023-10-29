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بمشاركة 50 الف شخص.. مظاهرات حاشدة لدعم غزة في روما (صور)

كتب:

هاجر عمر
02:34 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
مظاهرات حاشدة في روما لدعم غزة

مظاهرات حاشدة في روما لدعم غزة

شعوب العالم تنتفض من أجل الأحداث الدامية في قطاع غزة والوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهالي غزة، بسبب القصف المستمر من طيران الجيش الإسرائيلي، على مدار 22 يوما، منذ اندلاع طوفان الأقصى 7 أكتوبر.

مظاهرات كبرى اندلعت بالعاصمة الإيطالية روما، جمعت كل الأطراف الفلسطينية والجاليات العربية وسط حضور كبير من الشباب من أصل عربي، إضافة لتواجد ضخم من الشباب والطلاب الإيطاليين، كلمات وصف بها الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، مظاهرات روما أمس السبت.

50 ألف شخص شارك بمظاهرات روما

أكثر من 50 ألف شخص شارك بمظاهرات روما المؤيدة لغزة في روما وفقا لـ«عودة» في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن هذه المظاهرة هي الأكبر من حيث العدد لدعم القضية الفلسطينية، والتي ظلت لساعات تهتف للمطالبة بتوصيل المساعدات الإنسانية لفلسطين وغزة.

النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم غزة

تواجد كبير من النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم القضية الفلسطينية مشهد يعزز مشاعر القومية العربية المتواجدة لدى قطاع كبير من الإيطاليين من أصل عربي حتى بالأجيال الجديدة، وفقا رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، مؤكدا على أهمية هذا الأمر أمام الإعلام الإيطالي والإعلام العالمي، خاصة في ظل تعاطف كبير من الشعوب الأوروبية مع غزة وهو ما يجب تعزيزه من خلال الإعلام الغربي.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت في نبأ عاجل لها، بوجود مظاهرات في روما تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث تواصل دولة الاحتلال منذ الليلة الماضية، عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

 

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