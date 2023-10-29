الاحتلال الإسرائيلي يصيب أحد ضباط اليونيفيل في قصف على لبنان

أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، الليلة، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا.

سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوب لبنان

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن نقيبا نيباليًا من قوات «اليونيفيل»، أصيب في بطنه وذراعه بصورة متوسطة، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على (المركز 8-33) في بلدة حولا قرب موقع العباد جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال قصفت في وقت سابق بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان في قضاء بنت جبيل، وسقطت قذيفة قرب أحد المنازل، ولم تسجل أي إصابات.

اصابة شاب بالرصاص الحي في شرق نابلس

وفي سياق متصل أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في يده بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتين، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل.