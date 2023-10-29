تفاصيل إفشال المقاومة الفلسطينية للاجتياح البري لقطاع غزة (فيديو)

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، ارتفاع أصوات إطلاق القذائف المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية التي تحاول إسرائيل التوغل من خلالها، لافتا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تشارك الطيران الحربي لعمل تغطية جوية نارية تجاه دخول الآليات الإسرائيلية.

استهداف آليات إسرائيلية من قبل المقاومة الفلسطينيية

وأضاف «جبر»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المروحيات الإسرائيلية تشارك بإطلاق رصاصها تجاه تلك المناطق سالفة الذكر، وهذا يؤكد وجود ضراوة في الاشتباك هناك بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المقاومة هدفها صد دخول وتوغل العدوان، وكان هناك حديث دائر عن استهداف آليات إسرائيلية من المقاومة الفلسطينيية وتدميرها ما يدفع قوات الاحتلال للتراجع عن عدوانه.

فشل القوات الإسرائيلية في الدخول بريا

وتابع: «المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة»، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال حاولت الدخول بريا عدة مرات ولكنها تفشل في التقدم كثيرا وتتراجع، وبات الدخول مقتصرا على المناطق الحدودية المحروقة التي قصفها الاحتلال بشكل عنيف وبالتالي أصبحت ساحة فارغة من المواطنين تسهل فيها حركة الآليات الإسرائيلية .