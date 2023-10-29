تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوى منذ دعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا حول دعم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان «خسائر بايدن من دعم جيش الاحتلال في حربه ضد الفلسطينيين».

وأفاد التقرير: «بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دعمه الكامل لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى وهو يدفع ثمن المساعدة، كيف ذلك؟».

تراجع شعبيته بين الديمقراطيين والمستقلين

وأضاف: «مساعدة بايدن لقوات الاحتلال دون إدانة ما أسفرت عنه هجماتها من قتل لأكثر من 7 آلاف فلسطيني، قللت من شعبيته بين الديمقراطيين».

وتابع: «أظهرت 4 استطلاعات رأي أمريكية انخفاضا كبيرا في شعبيته، وأحدها أظهر انخفاض معدل قبول بايدن بين الديمقراطيين بمقدار 11 نقطة مئوية لينخفض معدل قبوله الإجمالي إلى 37%، وهو أدنى مستوى شخصي له».

وأكد التقرير التليفزيوني: «كما تراجعت شعبية بايدن بـ4 نقاط بين المستقلين لتصل إلى 35%، فيما ظلت شعبيته بين الجمهوريين ثابتة عند 5%».