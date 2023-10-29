شهيدان وأكثر من 10 مصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع شهيدين وأكثر من 10 مصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وناشدت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العالم التحرك لوقف ما سمته المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سبولياريتش قولها «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، مضيفة «لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض على وقف التصعيد الآن»، مشددة على أن الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف.

الصليب الأحمر: لا مكان آمن للجوء إليه في غزة

وتابعت: «من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا».

جوتيريش ينتقد التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات من انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.