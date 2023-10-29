استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا حول قطع إسرائيل علاقتها بـ«سبيس إكس»، وذلك تحت عنوان «بسبب تغريدة إيلون ماسك.. إسرائيل تقطع علاقاتها بـ سبيس إكس».

وأفاد التقرير: «لحين حلول ذلك الوقت سنتوقف عن استخدام ستارلينك، هكذا قال وزير الاتصالات الإسرائيلي ردا على إعلان إيلون ماسك مالك سبيس إكس المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية ستار لينك».

إتاحة الأنظمة للمنظمات الإغاثية في غزة

وأضاف: «وكان الإعلان حول إتاحة هذه الأنظمة للمنظمات الإغاثية في غزة لكن كرخي تهكم على ماسك في تغريدة على إكس، قائلا ربما يربط ماسك ذلك بإطلاق سراح المختطفين وأكد أن حماس ستستخدم الأنظمة الفضائية في الإرهاب».

وتابع: «وكانت الاتصالات انقطعت عن غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل».