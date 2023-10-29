استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في اقتحام إسرائيلي للضفة الغربية كتب: يارا أشرف 08:09 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين خلال اقتحام الاحتلال للضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شهيدان وأكثر من 10 مصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوى منذ دعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة الاحتلال الإسرائيلي يصيب أحد ضباط اليونيفيل في قصف على لبنان «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف