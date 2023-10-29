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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في اقتحام إسرائيلي للضفة الغربية

كتب:

يارا أشرف
08:09 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين خلال اقتحام الاحتلال للضفة الغربية.

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بقلم يارا أشرف