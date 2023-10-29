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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ

كتب:

حسن رمضان
08:19 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
قراءات الزلزال - صورة أرشيفية

قراءات الزلزال - صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، وبعمق 80 كيلومترا، جزيرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات جراء زلزال فانواتو، وفقا لبيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل زلزال فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، قائلا إنّ بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 55 كيلومترا غرب مدينة إيسانجيل،  و193 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من بورت فيلا عاصمة الجزيرة.

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بقلم حسن رمضان