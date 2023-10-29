وظائف في 7 تخصصات بـ«مواني البحر الأحمر».. اعرف الشروط وموعد التقديم
كتب:
انتصار الغيطانى
11:51 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
وظائف شاغرة- تعبيرية
أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بعقد مؤقت، لافتة إلى أن تلك الوظائف تضم 7 تخصصات مختلفة.
تخصصات مطلوبة فى وظائف مواني البحر الأحمر
وضمت التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة مواني البحر الأحمر، كل من ريان قاطرة أعالي البحار- مهندس ميكانيكي- مهندس كهرباء- فني ميكانيكي- كهربائي- ميكانيكي بحري- بحري.
شروط التقدم في الوظائف الشاغرة
- ألا يزيد عمر المتقدم 45 عاما عند التقدم للوظيفة.
- المؤهل العلمي للوظائف الهندسية (مهندس ميكانيكي- مهندس كهرباء) بتقدير جيد.
- أن يكون المهندسين مقيدين فى نقابة المهندسين.
- ان يكون المتقدم حاصل على ترخيص مزاولة مهنة ساري، صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
المستندات المطلوبة في وظائف مواني البحر الأحمر
- صورة المؤهل الدراسي المحدد ، وفقا للوظيفية المتقدم لها.
- ترخيص مزاولة المهنة ساري .
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة الموقف من التجنيد.
- صورة شخصية حديثة.
أخر موعد للتقديم في وظائف مواني البحر الأحمر
وأشار الأعلان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، أن أخر موعد للتقديم فى تلك الوظائف سيكون 21 نوفمبر المقبل.