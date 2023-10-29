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وظائف في 7 تخصصات بـ«مواني البحر الأحمر».. اعرف الشروط وموعد التقديم

كتب:

انتصار الغيطانى
11:51 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
وظائف شاغرة- تعبيرية

وظائف شاغرة- تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بعقد مؤقت، لافتة إلى أن تلك الوظائف تضم 7  تخصصات مختلفة.

تخصصات مطلوبة فى وظائف مواني البحر الأحمر

وضمت التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة مواني البحر الأحمر، كل من ريان قاطرة أعالي البحار- مهندس ميكانيكي- مهندس كهرباء- فني ميكانيكي- كهربائي- ميكانيكي بحري-  بحري.

شروط  التقدم في الوظائف الشاغرة

- ألا يزيد عمر المتقدم 45 عاما عند التقدم للوظيفة.

- المؤهل العلمي للوظائف الهندسية (مهندس ميكانيكي- مهندس كهرباء) بتقدير جيد.

- أن يكون المهندسين مقيدين فى نقابة المهندسين.

- ان يكون المتقدم حاصل على ترخيص مزاولة مهنة ساري، صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

المستندات المطلوبة في وظائف مواني البحر الأحمر

- صورة المؤهل الدراسي المحدد ، وفقا للوظيفية المتقدم لها.

- ترخيص مزاولة المهنة ساري .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شخصية حديثة.

أخر موعد للتقديم في وظائف مواني البحر الأحمر

وأشار الأعلان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، أن أخر موعد للتقديم فى تلك الوظائف سيكون 21 نوفمبر المقبل.

 

 

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بقلم انتصار الغيطانى