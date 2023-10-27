تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2023.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في عدة إدارات مختلفة على مستوى الهيئات والجهات والوزارات والجامعات الحكومية.

تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2023، وأماكن العمل ونوع الوظيفة المطلوبة وموعد التقديم لها.

وظائف محافظة البحيرة

تطلب محافظة البحيرة أشخاصا للتعيين في منصب مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ويستمر التقدم لها حتى يوم 26-11-2023.

وظائف بدار الأوبرا المصرية

تطلب دار الأوبرا أشخاص للتعيين في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمسارح الإسكندرية ودمنهور، ويستمر التقدم لها حتى يوم 26-11-2023.

وظائف بوزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بمنصب وكيل مديرية الشباب والرياضة، على أن يستمر التقدم لها حتى يوم 22-11-2023.

وظائف الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

وهي وظائف عن طريق التعاقد ويستمر التقدم لها حتى يوم 21-11-2023، وتشمل الوظائف الآتية:

- بحري.

- ميكانيكي بحري.

- كهربائي.

- فني ميكانيكي.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكي.

- ربان قاطرة أعالي البحار.

وظائف جامعة الزقايق

وتطلب الجامعة تعيين 300 طبيب عن طريق الإعارة بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات،ويستمر التقدم لها حتى يوم 1-11-2023.

وظائف بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن حاجتها لتعيين مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة للدرسات العليا والبحوث، ويستمر التقدم لها حتى يوم 16-11-2022.

وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وتطلب الهيئة للتعيين الوظائف الآتية:

- مدير عام الإدارة العامة لمناطق الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القليوبية.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أسيوط.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة سوهاج.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

- مدير عام الإدارة العامة للتصميم المعمارى.

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة المبانى.

- مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية.

ويستمر التقدم للوظائف حتى يوم 15-11-2023.

وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

وتطلب الهيئة أشخاص للتعيين في منصب مدير عام الإدار العامة لحركة السفن ورئيس الإدارة المركزية للحاويات.

ويستمر التقدم للوظائف حتى يوم 14-11-2023.

كيفية التقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ولمعرفة كيفية التقديم على كل وظيفة من وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعرفة شروطها، يمكن الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنـــــــــــــــا.