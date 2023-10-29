وظائف خالية بفروع صيدليات شهيرة برواتب مجزية وحوافز وأرباح.. «الحق قدم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية في إحدى كبرى سلاسل الصيدليات، حيث تقيم يوما توظيفيا مفتوحا لمجموعة صيدليات العزبي، ويأتي هذا في إطار مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل اليوم التوظيفي لفروع إحدى سلاسل الصيدليات

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل اليوم التوظيفي لفروع إحدى سلاسل الصيدليات، وتوضح «الوطن» في هذا التقرير، التخصصات والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

تطلب الصيدليات الوظائف التالية:

- مساعد صيدلي أدويه وتجميل، بشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

- مندوب توصيل، بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط وامتلاك دراجة نارية ورخصة سارية.

شروط الوظائف

وذلك للعمل بفروع الصيدلية في القاهرة والجيزة، بالشروط الآتية:

- أن يكون خريج.

- أن يكون في الفئة العمرية من 20 إلى 45 سنة.

- موقف محدد من الجيش.

- مرونة بالعمل بالورديات المسائية والليلية.

الحقوق والمميزات الوظيفية

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن المقبولين يحصلون على الحقوق والمزايا الآتية:

- مرتبات مجزية وحوافز شهرية وأرباح نصف سنوية وزيادات سنوية.

- تأمين اجتماعي وطبي خاص على الحياة.

- دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر.

- إجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر.

كيفية التقدم للوظائف

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة طرق التقديم للوظيفة وذلك من خلال ملء الاستمارة من هنـــــا.

والمشاركة في اليوم التوظيفي من خلال هذا العنوان: ج 6 تقسيم أسماء فهمي، خلف الرقابة الإدارية بشارع النزهة مدينة نصريوم الثلاثاء والأربعاء 31 و 1 أكتوبر ونوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة مساء.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنـــــــــــا.