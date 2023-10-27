وظائف جديدة للمهندسين بشركة مياه الشرب في بني سويف.. اعرف التخصصات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد المؤقت من المهندسين، في فرعها بمحافظة بني سويف، على أن يتم تقديم الطلبات التقدم لتلك الوظائف ابتدائي من الأربعاء، 1 نوفمبر 2023 حتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، وفقا لعدد من الشروط والتخصصات اللازمة.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة المياه في بني سويف

وحددت شركة مياه الشرب في بني سويف عدد من التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف بنظام التعاقد المؤقت وهي:

1 ــ مهندس صيانة ميكانيكي

2ــ مهندس صيانة كهرباء قوى.

3 ــ مهندس تكنولوجيا معلومات اتصالات وحاسبات.

شروط التقدم للوظائف الشاغرة في شركة المياه ببني سويف

وحددت شركة المياه في بني سويف عدد من الشروط والإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وهي:

1 ــ مواعيد التقديم ابتداء من 1 نوفمبر 2023 حتى الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على أن يتم تقديم طلبات التقدم على الموقع الإلكتروني للشركة شاملة الأوراق والمستندات المطلوبة.

2 ــ ألًا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، وقت تاريخ الإعلان، وخبره لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

3 ــ أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة من إحدى الجامعات المصرية.

4 ــ أن يكون المتقدم عضوا بنقابة المهندسين.

5 ــ أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا أو مؤقتًا كونه الابن الوحيد أو لم يصبه الدور وما يعادلها من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

6 ــ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبناء محافظه بنى سويف بناء على الرقم القومى محل الإقامة قبل تاريخ الإعلان وان تكون البطاقة سارية.

7 ــ أن يكون المتقدم في وظيفة مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء قوي، من الذكور فقط، ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة في أى موقع من مواقع الشركة حسب حاجة العمل لكل فرع على حدة، ولا يحق له المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معها للعمل بها ولا يحق له الإجازة بدون أجر نهائيا طوال مدة التعاقد.

8 ــ أن تكون مدة الخبرة المطلوبة خبرة عملية، مع تقديم شهاده الخبرة معتمدة والمستندات المؤيدة لها وأن تتفق مع طبيعة الوظيفة المعلن عنها وأن تكون تالية للقيد بالنقابة.

9 ــ يتم استبعاد أي طلب غير مستوفي المستندات المطلوبة، ولا يلتفت لأي طلب يقدم بعد الموعد المحدد بالإعلان.

10 ــ أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين.

11 ــ تطبق أحكام لائحة نظام العاملين للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة.

12 ــ اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بشركة المياه في بني سويف

1- بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

2- المؤهل الدراسي المطلوب حسب اشتراطات الوظيفة المتقدم لها.

3- كارنيه عضوية نقابة المهندسين وجهين حديث.

4- شهادات الخبرة والمستندات المؤيدة لها حسب اشتراطات الإعلان.

5- شهادة ميلاد حديثة.

6- الموقف من التجنيد أو ما يعادله بالنسبة للإناث حسب اشتراطات الإعلان.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لا تتجاوز مدة شهر في تاريخ صدور الإعلان.

8 - إيصال إيداع بمبلع 100جنيه فقط رسوم إدارية للتقديم على الحسابات المخصصة في بنوك مصر والقاهرة والبنك الأهلي.

موعد ورابط التقديم للوظائف الشاغرة بشركة مياه بني سويف

يبدأ التقديم ابتداء من 1 نوفمبر 2023 حتى الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على الموقع الإلكتروني للشركة، اضغط هنا، شاملة الأوراق والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بإرسال صور من الأوراق والمستندات المطلوبة واضحة من خلال ملف مضغوط لا تزيد الحجم عن 10 ميجا للاطلاع فقط، مع عدم الاعتماد عليها كمصوغ تعيين، على أن يتم مطابقة كافة المستندات عند التعيين.