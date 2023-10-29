ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تمي الأمديد بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد، في محاقظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة على عدد من منشآت بيع السلع الغذائية، واستهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم، وعددا من المطاعم والمنافذ والمنشآت، وذلك لضبط الأسعار ومراقبتها والقضاء على التلاعب والغش التجاري، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوافرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

المرور على المنشآت الغذائية في تمي الأمديد

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، في بيان، إنّ الحملة التموينية استهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة شاملة، تضمنت ضبط أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار، وضبط 125 كيلوجرامًا لحوم ذبح خارج المجازر بدون اشتراطات صحية، وإعدام 15 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة في الثلاجات منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدالمخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية لوصول طعام آمن خال من مسببات الأمراض، وسيكون هناك متابعة مستمرة.