ضبط 550 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بالأسواق.

حملة بتموين وسط

وأشار القلش إلى تنفيذا للتعليمات قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدي، المفتشية بالإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة للتفتيش على المحلات والأسواق لضبط ومراقبة صلاحية المنتجات الغذائية وتحديد مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف لردعهم والتزامهم بجودة المنتجات الغذائية.

بسكويت منتهي الصلاحية

وأوضح المهندس محمود القلش، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المحلات بمنطقة الإبراهيمية لحيازتة عدد 550 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على الحيازة، كما تم ضبط سوبر ماركت بمنطقة الإبراهيمية لحيازته عدد 65 علبة بسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.