كيف أثرت أحداث غزة نفسيا على الصحفيين؟.. «ملامحهم تغيرت»

عشرات الصحافيين والمصورين يقفون كالأبطال على خط النار، منهم من رحلوا بنيران الطلقات الصاروخية ومنهم من نجا واستمر في مكانه حاملا ميكروفون وكاميرا لينقل ما يتعرض له أهالي غزة من جرائم حرب، وعلى الرغم من حالة الصمود التي يبدون عليها منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» وحتى الآن، لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي تغير ملامح بعضهم بسبب الحزن والإرهاق الشديد.

مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» منى عوكل، والمصور الفلسطيني معتز العزايزة، وغيرهما، من بين «أبطال خط النار» الذين يغطون أحداث غزة، وظهر عليهم تغيرًا واضحًا في الملامح، مثل فقدان الوزن والشحوب الناتج عن الإرهاق والعمل المتواصل، كما أنّ للحرب تأثيرًا نفسيًا عليهم، أوضحته الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر خلال حديثها لـ«الوطن».

التأثير النفسي على الصحفيين بغزة

قصف في كل مكان وصواريخ لا تتوقف، الأمر الذي أثر نفسيًا على متابعي الأحداث في غزة، وكان له تأثيرًا كبيرًا في تغير ملامح الصحفيين، وهو ما رصدته الطبيبة النفسية، وأرجعته إلى التعب والإرهاق وقلة الأكل وانعدام الراحة: «ما حدث هو نقصان وزن واضح بسبب الظروف العصيبة التي يمرون بها، فلا أكل ولا شرب ولا راحة، وبالتالي انعكس ذلك على ملامحهم التي بدت متغيرة".

العمل تحت القصف ليس أمرًا سهلًا، وفقا لـ«صفاء»، والعاملون في هذه أجواء الحرب يصابون بما يسمى «اضطراب الصدمات الحادة»، نتيجة المناظر التي يتعرضون لها يوميا، بخلاف الضفط البدني والنفسي الذي يعيشون فيه: «من المؤكد أنهم يتعرضون لكوابيس ومصابين بتوتر وقلق ونبضات قلب سريعة، بسبب مشاهد الدماء وأشلاء الجثث الموجودة في كل مكان».

دور الأدرنالين في تغير الملامح

وتابعت «صفاء» حديثها عن تأثير الأدرينالين في تغير الملامح قائلة: «نتيجة القلق والتوتر الشديد تزيد نسبة الأدرنالين وبالتالي يحدث تقلص في عضلات الجسم، ويبدو الشخص المصاب بذلك كأنه كبر في السن، وتظهر التجاعيد على وجهه».