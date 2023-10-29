وزيرة البيئة: الحفاظ على التنوع البيولوجي ضرورة لمكافحة تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين.

اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه إدراكًا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء اتفاقيات ريو التي ربطت بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، تحقيقًا لربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة، مضيفة أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما انعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الأرض خاصة في القارة الأفريقية ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية» بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المالية المانحة.