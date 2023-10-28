اتحاد خبراء البيئة: يجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسلحة المحرمة دوليا

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن هناك أسلحة مرخصة ومتفق عليها، تستخدم في الحروب، لكن اللجوء إلى القنابل القذرة، أو السموم التي توضع في آبار المياه، أو رش مواد كيميائية خطيرة على صحة الأطفال، على الزرع سواء الخضراوات والفواكه، كل ذلك يخترق جسد الإنسان، ليتحول إلى شخص مريض، بسبب تأثر الدورة الدموية بشكل سلبي، ومحرم دوليًا.

«علام»: الوسائل البيولوجية تأثيرها مثل القنابل

أكد «علام» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، على الحرب البيولوجية، التي يتم من خلالها تخليق، بعض أنواع الفيروسات، من أجل هدف محدد، مثل تحقيق مكاسب مادية كبيرة، وهو مثل القنبلة التي تقتل عددا كبيرا من البشر.

علام يطالب بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع «علام» بضرورة محاكمة إسرائيل، على الأسلحة القذرة، التي تستخدمها ضد أهل غزة، وهناك بروتوكولات رسمية تمنع استخدام بعض المواد، من الكيمياء والفيزياء والبيولوجي لأنها تدمر البشر، مثل استخدامهم للقنابل الفسفورية.