18 شهيدا بينهم 5 أطفال جراء قصف منزلين وسط غزة

استشهد، اليوم الأحد، 18 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات قوات الاحتلال، لمنزلين وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف منزلين وسط غزة

وأفادت بأنَّ طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في النصيرات وسط قطاع غزة يعود لعائلة نوفل، ما أدى إلى استشهاد خمسة أطفال، وإصابة آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وأضافت أنَّ طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة يعود لعائلة طموس، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.