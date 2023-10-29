استشهاد 3 شباب في نابلس ورام الله وطوباس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مواجهات اندلعت في البلدة

ففي رام الله، استشهد الشاب ناصر عبداللطيف عزت برغوثي، 29 عاما، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وفي طوباس، استشهد الشاب رماح جلال الدين اقطيشات، 32 عاما، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران، 31 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال 7 أكتوبر إلى 114 شهيدا.