جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط وجندي في مواجهات شمال قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال أعلن إصابة ضابط وجندي في مواجهات شمال قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية بشكلٍ متزامن عبر الجو والبحر والبر، فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.