جيش الاحتلال يرتكب 53 جريمة خلال 24 ساعة.. راح ضحيتها 377 شهيدا فلسطينيا

استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكاته بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت 53 جريمة منذ أمس الجمعة، راح ضحيتها 377 شهيدًا غالبيتهم من النازحين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق أحد المداخل الفرعية

وأغلقت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت أحد المداخل الفرعية لبلدة تل جنوب غرب نابلس، بالسواتر الترابية، كما أعلنت المقاومة قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اقتحمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقة ترافقها جرافة عسكرية، وأغلقت مدخل البلدة الرئيسي بالمكعبات الأسمنتية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى بكر نضال فقهاء «26 عاما»، أثناء قطفه ثمار الزيتون، في منطقة «شاد النمر» شمال بلدة سنجل شرق المدينة.

إضراب شامل في طولكرم

وفي طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، عم إضراب شامل، المحافظة، فيما أقيمت صلاة الغائب على ارواح شهداء غزة

من جانبها، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تهدم منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت معظم الطرق منذ بداية عملية «السيوف الحديدة» في 7 أكتوبر الجاري، وأجبرت الفلسطينيين على سلوك طرق بديلة طويلة، ومحفوفة بالمخاطر جراء اعتداءات المستوطنين

وأظهر فيديو، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دخانًا يتصاعد من شمال قطاع غزة بعد غارات جوية إسرائيلية

وفي قطاع غزة، اشتكى مسعفون، من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر ونقص المعدات.