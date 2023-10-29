سعر اليورو الیوم الاثنين 29-10-2023 في البنوك المصرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية استقرار سعر اليورو اليوم الاثنين 29-10-2023 استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وذلك خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات اليوم الاثنين، داخل البنك الأهلي المصري 32.50 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.50 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.47 جنيه للشراء، و32.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وصل إلى 32.82 جنيه للبيع، و32.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.79 جنيه للبيع و32.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك التعمير والإسكان، 32.62 جنيه للشراء، و32.80 جنيه للبيع.