سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 26-10-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر اليورو اليوم الخميس 26-10-2023 في البنوك، وبلغ متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.59 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الخميس 26-10-2023 في البنوك 32.56 للشراء و32.71 بيعا داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

يبلغ سعر اليورو اليوم الخميس داخل بنك مصر 30.75 جنيه بيعا 32.50 جنيه شراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو الیوم في البنك التجاري الدولي 32.74 جنيه شراء و33.03 جنيه بيعا.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 32.67 جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر اليورو في بداية التعاملات الصياحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 32.72 جنيه للشراء أما سعر البيع 32.82 جنيه.