سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات البنوك المصرية، ليسجل سعر اليورو 32.65 للشراء، و32.80 للبيع في البنك المركزي المصري، وفقًا للأسعار المعلنة في باقي البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

وترصد «الوطن»، سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، داخل البنك الأهلي المصري 32.48 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 32.39 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري، 32.65 جنيه للشراء، و32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الأثنين 23-10-2023، في البنك التجاري الدولي 32.59 جنيه للبيع، و32.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للبيع و32.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، في بنك التعمير والإسكان، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.